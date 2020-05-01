https://news.day.az/society/1230320.html Вот как был задержан экс-глава ИВ Билясуварского района СПЕЦОПЕРАЦИЯ - ВИДЕО
Вот как был задержан экс-глава ИВ Билясуварского района СПЕЦОПЕРАЦИЯ - ВИДЕО
Служба государственной безопасности Азербайджана обнародовала кадры задержания Махира Гулиева - экс-главы Исполнительной власти Билясуварского района.
Как передает Day.Az, Махир Гулиев был привлечен к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики за злоупотребление служебными полномочиями, взятки и присвоение государственных средств.
Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 30 апреля Махир Гулиев был освобожден от должности главы ИВ Билясуварского района.
Представляем читателям данные кадры:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре