Служба государственной безопасности Азербайджана обнародовала кадры задержания Махира Гулиева - экс-главы Исполнительной власти Билясуварского района.

Как передает Day.Az, Махир Гулиев был привлечен к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики за злоупотребление служебными полномочиями, взятки и присвоение государственных средств.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от 30 апреля Махир Гулиев был освобожден от должности главы ИВ Билясуварского района.

Представляем читателям данные кадры: