Число трудовых договоров в Азербайджане увеличилось почти на 100 тыс.

Комплексные меры, принятые в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева с целью увеличения занятости и предотвращения неформальной занятости, позволили увеличить количество трудовых договоров, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

По информации электронной системы министерства "Уведомления о трудовых договорах", с начала этого года до 1 мая 2020 года количество трудовых договоров увеличилось до 98 тысяч. На долю частного сектора приходится 88 тысяч трудовых договоров.

В связи с пандемией министерство проводило регулярную работу с работодателями, в том числе с предпринимателями, по сохранению рабочих мест и заработной платы. В этом направлении осуществлялся ежедневный контроль через e-систему.