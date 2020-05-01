Бакинское метро прокомментировало информацию, распространенную в соцсетях

В соцсетях и ряде СМИ появилась информация о том, что бакинское метро возобновит работу с 11 мая.

В связи с этим глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов прокомментировал данную информацию Day.Az.

"Распространенная информация не соответствует действительности. Для возобновления функционирования метро Оперативный штаб должен дать соответствующее поручение. Контролируется вопрос готовности поездов с технической точки зрения, но это не должно вводить граждан в заблуждение. Принимаются профилактические меры для поддержания инфраструктуры метро в исправном состоянии", - отметил Б.Мамедов.