https://news.day.az/society/1230331.html Бакинское метро прокомментировало информацию, распространенную в соцсетях
Бакинское метро прокомментировало информацию, распространенную в соцсетях
В соцсетях и ряде СМИ появилась информация о том, что бакинское метро возобновит работу с 11 мая.
В связи с этим глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов прокомментировал данную информацию Day.Az.
"Распространенная информация не соответствует действительности. Для возобновления функционирования метро Оперативный штаб должен дать соответствующее поручение. Контролируется вопрос готовности поездов с технической точки зрения, но это не должно вводить граждан в заблуждение. Принимаются профилактические меры для поддержания инфраструктуры метро в исправном состоянии", - отметил Б.Мамедов.
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