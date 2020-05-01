В период карантинного режима, находясь дома, можно найти много интересных и познавательных занятий.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend народная артистка Азербайджана, ведущая солистка Государственного академического театра оперы и балета, директор детской музыкальной школы №6 имени А. Бакиханова Фидан Гаджиева.

"Я понимаю, многие хотят выйти на улицу, но сейчас такая ситуация, что нужно оставаться дома. Граждане и жители нашей страны должны сейчас оставаться дома, чтобы оградить себя и окружающих от инфекции. Период самоизоляции - время, когда можно раскрыть в себе таланты, попробовать свои возможности в чем-то новом. Сейчас столько интересных онлайн-курсов, занятий - я не представляю, как можно скучать дома. Это время нужно просто переждать в самоизоляции.

Я благодарна правительству Азербайджана за то, что были приняты своевременные шаги в борьбе с распространением коронавируса. В мире - США, Великобритании, Италии, Испании и других странах - ситуация очень тяжелая. Я общаюсь со своими друзьями за рубежом, которые рассказывают, сколько там заболевших", - подчеркнула народная артистка.

Фидан Гаджиева рассказала, что в период карантинного режима деятели культуры продолжают радовать поклонников своим творчеством, только в онлайн-формате.

"Период карантинного режима - это возможность для нас разучить больше новых произведений, прочитать новые книги, что я и делаю, также я усовершенствую свои знания иностранных языков. Я заканчивала музыкальную школу имени Бюльбюля по классу фортепиано, и сейчас у меня появилось время разучить новые для меня фортепианные сочинения Бетховена, Шопена и других композиторов. Детская музыкальная школа №6 имени, директором которой я являюсь, продолжает свою деятельность в удаленном формате, проводятся уроки и фестивали в режиме онлайн.

В период карантинного режима министерство культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət реализует уникальные проекты, посвященные творчеству наших выдающихся композиторов. Все работают от души и в полную силу, деятели культуры поддерживают друг друга. Мы объединились и делаем одно общее дело, я благодарна руководству и сотрудникам министерства культуры, директору телеканала Mədəniyyət Рамилю Гасымову, который сам является прекрасным оперным певцом. Знаменательно, что к проектам присоединились не только известные деятели искусства, но и молодые музыканты и вокалисты, учащиеся музыкальных школ и школ искусств, что придаёт им стимул для творческого развития ", - сказала Фидан Гаджиева.