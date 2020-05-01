https://news.day.az/society/1230360.html В Азербайджане часть штрафов за нарушение ПДД будет перечислена в госбюджет
В Азербайджане часть штрафов за нарушение ПДД будет перечислена в госбюджет
В Азербайджане семь процентов от общей суммы штрафов, применяемых в связи с нарушением правил дорожного движения (ПДД), будут переводиться в государственный бюджет, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Поправка в связи с этим в закон "О дорожном движении" была обсуждена на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.
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