Азербайджан пойдет на уступки иностранцам и лицам без гражданства

В Азербайджане расширяется перечень условий для разрешений иностранцам и лицам без гражданства на временное проживание на территории страны, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это отражено в поправке, предлагаемой в Миграционный кодекс, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Согласно поправке, право на временное проживание на территории Азербайджана будет предоставляться также иностранцам и лицам без гражданства, получающим профессиональное образование в стране.

В настоящее время в статье 45.1.9 приведены слова "в случае обучения в очной форме в общеобразовательных учреждениях и в высших и средне-специальных учебных заведениях Азербайджанской Республики".

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.