Здоровье каждого из нас в наших руках, важно соблюдать гигиену, дистанцию и все рекомендации

Меры, введенные в Азербайджане для предотвращения распространения коронавируса, с самого начала высоко оценивались Всемирной организацией здравоохранения. Наша страна называлась одной из немногих, где приняты опережающие и правильные меры, позволившие остановить распространение вируса. Но сегодня ВОЗ вынуждена обращаться к Азербайджану уже по другому поводу. Как предупредила представитель ВОЗ в АР Ханде Харманджи, если люди не будут соблюдать рекомендации, по всей вероятности, через 7-10 дней число заболевших снова увеличится. И в таком случае правительству придется принять решение о возобновлении жесткого карантина.

Об этом говорят сегодня азербайджанские специалисты, врачи, представители сознательной части общественности, чиновники структур, днем и ночью занятых решением проблем, вытекающих из пандемии.

Накопленный за период пандемии опыт показывает, что ограничения и карантин это хорошо, но эти меры не будут эффективны без сознательности людей, без соблюдения ими дистанции, без дисциплины и гигиены, сказал в комментарии Day.Az врач-гепатолог, руководитель известного социального проекта "Медпросвет" Заур Оруджев.

"Если вирус пришел, мы и дальше будем болеть, но это будет происходить постепенно и поэтапно, а не так массово и с тяжкими последствиями. Карантин призван помочь системе здравоохранения, а самим себе не заразиться должны помочь мы сами. Здоровье каждого из нас в наших руках. COVID-19 - это не чума, этот вирус не относится к заболеваниям, которыми можно заразиться независимо от себя и принимая меры защиты. Если соблюдать гигиену рук, соблюдать дистанцию, не собираться большими компаниями, выполнять все рекомендации, шанс заразиться серьезно снижается, бремя, которое ложится на общество, тоже будет снижаться, что в конечном итоге приведет к ослаблению карантинных мер", - сказал азербайджанский врач.

Кстати, представитель ВОЗ тоже говорила об этих элементарных средствах защиты - соблюдать социальное расстояние и чаще мыть руки. Разве это так сложно?

Лейла Таривердиева