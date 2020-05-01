https://news.day.az/society/1230381.html Казахстанские пограничники открыли огонь по азербайджанским рыбакам, есть погибший
Казахстанские пограничники открыли огонь по азербайджанским рыбакам, есть погибший
В результате инцидента на водных границах Казахстана и Азербайджана погиб один азербайджанский рыбак.
Как передает Day.Az со ссылкой на bizimyol.info, жители Нефтчалинского района на лодке нарушили водные границы, в результате чего казахстанские пограничники открыли огонь.
Погиб житель села Кюркенд Мамедов Гахраман Кямиль оглы. Он скончался от огнестрельного ранения в голову.
Другие жители села Эмин Нариман оглу Нуриев, Эльшан Гусейнбала оглу Гусейнов получили ранения. Рыбаки задержаны погранвойсками Казахстана.
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