Казахстанские пограничники открыли огонь по азербайджанским рыбакам, есть погибший

В результате инцидента на водных границах Казахстана и Азербайджана погиб один азербайджанский рыбак.

Как передает Day.Az со ссылкой на bizimyol.info, жители Нефтчалинского района на лодке нарушили водные границы, в результате чего казахстанские пограничники открыли огонь.

Погиб житель села Кюркенд Мамедов Гахраман Кямиль оглы. Он скончался от огнестрельного ранения в голову.

Другие жители села Эмин Нариман оглу Нуриев, Эльшан Гусейнбала оглу Гусейнов получили ранения. Рыбаки задержаны погранвойсками Казахстана.