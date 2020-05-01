https://news.day.az/society/1230384.html Более 500 средств реабилитации доставлены лицам с инвалидностью на дом - ФОТО
Более 500 средств реабилитации доставлены лицам с инвалидностью на дом - ФОТО
Протезно-ортопедический центр реабилитации министерства труда и социальной защиты населения в период особого карантина доставило на дом 284 лиц с инвалидностью 543 технических средства реабилитации в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, сообщает Day.Az со ссылкой на минтруда.
Лица с инвалидностью были обеспечены инвалидными колясками, волкерами, костылями, тростями и другими.
Напомним, что лица с инвалидностью, проживающие в Баку, Сумгайыте, Хырдалане и Абшеронском районе, могут обратиться по номерам (+99477) 489 90 00, 489 90 04 и 489 90 05 в связи со средствами реабилитации, в которых нуждаются.
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