В ряде районов и городов Азербайджана не нужно будет отправлять СМС для выхода из дома

В Азербайджане с 00:00 4 мая в районах и городах Азербайджана за исключением Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района, а также Нахчыванской Автономной Республики отменяется система получения разрешений на выход из дома посредством СМС, а также на основе служебных удостоверений и разрешений, полученных посредством регистрации на сайте icaze.e-gov.az.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб.

С полным списком этих этапов, датами их вступления в силу и другими подробностями можно ознакомиться по ссылке.