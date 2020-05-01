https://news.day.az/society/1230398.html В ряде районов и городов Азербайджана не нужно будет отправлять СМС для выхода из дома
В ряде районов и городов Азербайджана не нужно будет отправлять СМС для выхода из дома
В Азербайджане с 00:00 4 мая в районах и городах Азербайджана за исключением Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района, а также Нахчыванской Автономной Республики отменяется система получения разрешений на выход из дома посредством СМС, а также на основе служебных удостоверений и разрешений, полученных посредством регистрации на сайте icaze.e-gov.az.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб.
С полным списком этих этапов, датами их вступления в силу и другими подробностями можно ознакомиться по ссылке.
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