В Азербайджане будут штрафовать лиц, допускающих участие детей в спортивных азартных играх

В Азербайджане будут оштрафованы лица, допустившие участие детей в спортивных азартных играх, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Данный вопрос отражен в обсуждаемой на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) поправке, предлагаемой в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно поправке, предлагается за допущение прямого или косвенного участия несовершеннолетних в спортивных азартных играх в отношении продавца этих игр применять административные санкции в виде штрафа в размере 500 манатов.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята во втором чтении.