В некоторых частях Азербайджана восстанавливаются междугородние и межрайонные поездки

С 00:00 4 мая 2020 года восстанавливаются междугородние и межрайонные поездки, за исключением Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района во всех других городах и районах республики и Нахчыванской Автономной Республике. Отметим, что пассажироперевозки в общественном транспорте по-прежнему под запретом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб Кабинета министров.

В Азербайджане в связи с эпидемией коронавируса карантинный режим продлен до 00:00 31 мая 2020 года.