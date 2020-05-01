https://news.day.az/society/1230408.html В некоторых частях Азербайджана восстанавливаются междугородние и межрайонные поездки - Официально
В некоторых частях Азербайджана восстанавливаются междугородние и межрайонные поездки - Официально
С 00:00 4 мая 2020 года восстанавливаются междугородние и межрайонные поездки, за исключением Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района во всех других городах и районах республики и Нахчыванской Автономной Республике. Отметим, что пассажироперевозки в общественном транспорте по-прежнему под запретом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб Кабинета министров.
В Азербайджане в связи с эпидемией коронавируса карантинный режим продлен до 00:00 31 мая 2020 года.
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