В Азербайджане медработникам, участвующим в борьбе с пандемией, выданы надбавки

Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) приступило к выплате срочных надбавок за март медработникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

Надбавки выплачены медработникам 122 государственных медучреждений Баку и 5 государственных медучреждений других городов и районов республики. Всего за март срочные надбавки выплачены 7698 медицинским работникам. Из них 2489 - врачи, 4478 - средний и малый медперсонал, 731 - водители скорой помощи.

Срочные надбавки к зарплате медработников, работающих в государственных медучреждениях, выплачены в следующем порядке:

- 4484 работникам, осуществляющим медико-профилактические меры - в троекратном размере месячного должностного оклада;

- 2961 медработнику, оказывающим скорую медицинскую помощь, а также 58 работникам лаборатории, занимающимся анализом биологического материала - в четырехкратном размере месячного должностного оклада;

- 195 работникам, оказывающим пациентам стационарные медицинские услуги - в пятикратном размере месячного должностного оклада.

Всего за март выплачено 5,3 млн манатов надбавок.

Продолжается процесс расчета и выплаты предусмотренных за март срочных надбавок по другим государственным медучреждениям.

Агентство выплатит срочные надбавки за март и другим медработникам. Со следующей недели будет вестись расчет и выплата срочных надбавок за апрель.