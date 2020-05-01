В Азербайджане выявлено 50 случаев инфицирования коронавирусом, 40 вылечившихся, один человек скончался

В Азербайджане выявлено 50 случаев инфицирования коронавирусом, 40 человек вылечились, один человек скончался.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб. 

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