"В период пандемии деятельность соответствующих структур, а также сфер торговли и услуг должна осуществляться на территории страны в соответствии с правилами социального поведения и санитарно-эпидемиологическими правилами, представленными Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики".

Об этом Day.Az сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Штаб еще раз призывает всех соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические правила, выходить из дома только в случае необходимости, минимизировать контакты с окружающими в общественных местах, активно поддерживать осуществляемые государством меры, соблюдать требования и рекомендации Оперативного штаба: "На следующем этапе в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации будет принято решение о снятии еще части ограничений. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране в связи с вирусом COVID-19 периодически анализируется и внедряются соответствующие правила. Поэтому в случае необходимости возможно повторное ужесточение особого карантинного режима с учетом динамики инфицирования вирусом COVID-19 и ситуации с заболеванием в стране".