В Азербайджане запрещено собираться в группы более 10 человек

"В период особого карантинного режима в республике запрещено собираться людям в группы более чем из 10 человек в общественных местах, бульварах и парках, а также в объектах общественного питания".

Об этом Day.Az сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Отметим, сегодня по решению Оперативного штаба с учетом анализа текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане, применяемых в других государствах превентивных мер, а также рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, связанных с коронавирусной инфекцией (COVID-19), срок особого карантинного режима продлен до 00:00 31 мая 2020 года.

В то же время, с учетом скорости распространения вируса среди населения, динамики выздоровления заболевших, принято решение об ослаблении ряда ограничений.