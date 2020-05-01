В Азербайджане вновь откроются парки и бульвары

В городах и районах Азербайджана, за исключением Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района, с 00:00 часов 4 мая снимаются ограничения на посещение бульваров, парков и зон отдыха, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

При этом в период карантинного режима в общественных местах, бульварах и парках республики, а также в объектах общепита запрещено собираться группами более 10 человек.