Можно ли будет ездить из Баку в районы и обратно с 4 мая?

Запрет на перемещение из Баку, Сумгайыта и Абшерона в другие районы страны по-прежнему в силе.

Как передвет Day.Az, об этом сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров глава пресс-службы ведомства Ибрагим Мамедов.

"Баку, Сумгайыт, Абшерон, Гянджа, Лянкяран и Нахчыван - это так называемые оранжевые зоны, где снова наблюдается рост числа зараженных. Для того, чтобы по-прежнему контролировать ситуацию, мы все еще держим в силе запрет на перемещение людей из этих зон в другие части страны и наоборот. Внутри всей остальной территории республики граждане смогут передвигаться беспрепятственно", - добавил Мамедов.