Названы районы Баку с наибольшим числом заражений коронавирусом

"В последние недели наблюдалось снижение случаев инфицирования коронавирусом. Но 27 апреля после смягчения карантинного режима вновь был отмечен рост данного показателя".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что с 1 мая наблюдается уменьшение случаев инфицирования: "С уменьшением случаев инфицирования наблюдается рост числа выздоровевших. Мы должны знать, что должны быть готовы к любому сценарию после истечения срока карантина".

Р.Байрамлы сказал, что инфицирование преобладает в Ясамальском, Бинагадинском и Насиминском районах Баку: "В Сумгайыте инфицирование составляет 3.2%. Здесь главным показателем является плотность населения".