Рамин Байрамлы: В Гяндже и Лянкяране увеличилось число случаев инфицирования коронавирусом

"В последние дни в Гяндже и Лянкяране наблюдается увеличение числа случаев инфицирования новым видом коронавируса (COVID-19)".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной продлению срока особого карантинного режима в Азербайджане до 31 мая, заявил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что есть необходимость в коррекции работы медучреждений: "Мы видим результаты этой работы в последние дни и призываем граждан быть более ответственными".

Председатель TƏBİB подчеркнул, что "зеленая зона" означает отсутствие случаев заражения, "желтая зона" - менее 50 случаев заражения, "оранжевая" - более 50 случаев заражения, "красная" - более 100 случаев:

"В желтой зоне будут приняты превентивные меры, в оранжевой - меры на среднем уровне, в красной - более жесткие карантинные меры. Пока в Азербайджане есть желтая и оранжевая зоны".