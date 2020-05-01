Когда в Баку снова заработает метро?

"Восстановление деятельности метро находится на стадии обсуждений".

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

"Возобновление деятельности метро обсуждается. В настоящее время невозможно сказать что-либо конкретное о восстановлении работы метро. Общественность будет проинформирована, как только будет принято решение".