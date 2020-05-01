https://news.day.az/society/1230479.html Когда в Баку снова заработает метро? - отвечает Оперативный штаб
Когда в Баку снова заработает метро? - отвечает Оперативный штаб
"Восстановление деятельности метро находится на стадии обсуждений".
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
"Возобновление деятельности метро обсуждается. В настоящее время невозможно сказать что-либо конкретное о восстановлении работы метро. Общественность будет проинформирована, как только будет принято решение".
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