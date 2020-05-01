Оперативный штаб внес ясность в вопрос проведения свадеб и поминок

"Запрет на проведение свадебных и траурных церемоний остается в силе".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагима Мамедова.

Кроме того, Мамедов отметил, что в Азербайджане по-прежнему действует запрет на массовые мероприятия.

"Есть все еще запреты. Кроме того, не допускаются спортивные игры и другие массовые мероприятия. В настоящее время зарегистрированы новые случаи инфицирования, но ситуация контролируется. Однако эти запреты еще не сняты, так как все еще есть случаи заражения", - сказал он.

По его словам, этот вопрос будет рассмотрен на очередном этапе.