https://news.day.az/society/1230485.html Оперативный штаб внес ясность в вопрос проведения свадеб и поминок
Оперативный штаб внес ясность в вопрос проведения свадеб и поминок
"Запрет на проведение свадебных и траурных церемоний остается в силе".
Как сообщает Day.Az, об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагима Мамедова.
Кроме того, Мамедов отметил, что в Азербайджане по-прежнему действует запрет на массовые мероприятия.
"Есть все еще запреты. Кроме того, не допускаются спортивные игры и другие массовые мероприятия. В настоящее время зарегистрированы новые случаи инфицирования, но ситуация контролируется. Однако эти запреты еще не сняты, так как все еще есть случаи заражения", - сказал он.
По его словам, этот вопрос будет рассмотрен на очередном этапе.
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