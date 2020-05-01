Ибрагим Мамедов: В Азербайджане групповые занятия не разрешены

В Азербайджане не разрешается проводить групповые занятия.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, в настоящее время разрешается обучение только в индивидуальном порядке.

"При групповых занятиях невозможно соблюдать социальную дистанцию. Ввиду этого один преподаватель может заниматься только с одним учеником. Групповые занятия запрещены", - отметил Ибрагим Мамедов.