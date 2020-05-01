https://news.day.az/society/1230501.html Ибрагим Мамедов: В Азербайджане групповые занятия не разрешены
Ибрагим Мамедов: В Азербайджане групповые занятия не разрешены
В Азербайджане не разрешается проводить групповые занятия.
Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов, передает Day.Az.
По его словам, в настоящее время разрешается обучение только в индивидуальном порядке.
"При групповых занятиях невозможно соблюдать социальную дистанцию. Ввиду этого один преподаватель может заниматься только с одним учеником. Групповые занятия запрещены", - отметил Ибрагим Мамедов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре