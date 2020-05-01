https://news.day.az/society/1230511.html Оперативный штаб о возобновлении работы крупных ТЦ и моллов
Оперативный штаб о возобновлении работы крупных ТЦ и моллов
"На нынешнем этапе не предусмотрено смягчение в связи с деятельностью крупных торговых центров и моллов".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров, посвященной продлению особого карантинного режима в Азербайджане до 31 мая, сказал руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.
Он отметил, что запрет, введенный в связи с крупными торговыми центрами и моллами, остается в силе.
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