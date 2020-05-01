Оперативный штаб о возобновлении работы крупных ТЦ и моллов

"На нынешнем этапе не предусмотрено смягчение в связи с деятельностью крупных торговых центров и моллов".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров, посвященной продлению особого карантинного режима в Азербайджане до 31 мая, сказал руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что запрет, введенный в связи с крупными торговыми центрами и моллами, остается в силе.