https://news.day.az/society/1230514.html Рамин Байрамлы: Граждане должны сознавать, что в течение ближайшего года возвращения к нормальной жизни не будет
Рамин Байрамлы: Граждане должны сознавать, что в течение ближайшего года возвращения к нормальной жизни не будет
Граждане должны осознавать, что возвращение к нормальной жизни в течение ближайшего года не будет возможным.
Об этом сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы, передает Day.Az.
По его словам, статистика инфицирования в Баку, Сумгайыте, Лянкяране, Гяндже, а также в Абшеронском районе требует более серьезного подхода к ситуации.
Байрамлы добавил, что решение о ряде послаблений вынесено с учетом определенных социально-экономических факторов и на основании серьезнейших анализов.
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