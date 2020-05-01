Рамин Байрамлы: Граждане должны сознавать, что в течение ближайшего года возвращения к нормальной жизни не будет

Граждане должны осознавать, что возвращение к нормальной жизни в течение ближайшего года не будет возможным.

Об этом сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы, передает Day.Az.

По его словам, статистика инфицирования в Баку, Сумгайыте, Лянкяране, Гяндже, а также в Абшеронском районе требует более серьезного подхода к ситуации.

Байрамлы добавил, что решение о ряде послаблений вынесено с учетом определенных социально-экономических факторов и на основании серьезнейших анализов.