В некоторых регионах Азербайджана инфицирование коронавирусом не зафиксировано в целом

В Азербайджане есть регионы, где коронавирус вообще не выявлен.

Об этом сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает Day.Az.

Тем не менее, отметил он, вследствие выявления случаев инфицирования в соседних регионах, они считаются потенциальными зонами риска.

"Если на прилегающих территориях риск будет устранен, то мы можем отметить данный регион как зеленый и объявить обнуление процесса", - подчеркнул Рамин Байрамлы.