https://news.day.az/society/1230527.html TƏBİB: Эпидемиологическая ситуация в связи с детскими инфекциями и другими заболеваниями стабильна
TƏBİB: Эпидемиологическая ситуация в связи с детскими инфекциями и другими заболеваниями стабильна
"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в связи как с детскими инфекциями, так и другими заболеваниями является стабильной".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня в беседе с журналистами сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Он отметил, что никаких инфекционных процессов нет.
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