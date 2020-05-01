TƏBİB: Эпидемиологическая ситуация в связи с детскими инфекциями и другими заболеваниями стабильна

"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в связи как с детскими инфекциями, так и другими заболеваниями является стабильной".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня в беседе с журналистами сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Он отметил, что никаких инфекционных процессов нет.