На основных улицах и проспектах Баку проводится дезинфекция

На основных улицах и проспектах Баку осуществляются работы по дезинфекции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, работы по дезинфекции с использованием специальных химических веществ осуществляются на 200 основных улицах и проспектах столицы, выбранных согласно интенсивности движения и плотности потока автомобилей.

Отметим, что учитывая определенную токсичность этих веществ, гражданам не следует выходить на улицы без крайней необходимости.