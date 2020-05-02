Тяжелое ДТП в Самухе, погиб ребенок

В Самухском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на прибрежной дороге "Гырмызы Самух".

Водитель автомобиля марки ВАЗ-2106 потерял управление, и транспортное средство упало в водный канал. В результате ДТП водитель Эльнур Сулейманов получил различные повреждения, а его сын Гусейн Сулейманов 2014 года рождения скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.