https://news.day.az/society/1230623.html Тяжелое ДТП в Самухе, погиб ребенок
Тяжелое ДТП в Самухе, погиб ребенок
В Самухском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован на прибрежной дороге "Гырмызы Самух".
Водитель автомобиля марки ВАЗ-2106 потерял управление, и транспортное средство упало в водный канал. В результате ДТП водитель Эльнур Сулейманов получил различные повреждения, а его сын Гусейн Сулейманов 2014 года рождения скончался на месте происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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