Пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана предотвратили попытку контрабанды крупной партии наркотиков на территорию страны.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре ГПС, 1 мая на территории пограничной заставы Лянкяранского пограничного отряда недалеко от села Зунгюлеш Астаринского района с указательного прибора поступил сигнал о нарушении государственной границы. Погранзаставе была незамедлительно дана команда "в ружье", личный состав совершил рейд на эту территорию и обнаружил следы одного человека в направлении от Исламской Республики Иран к Азербайджанской Республике и в противоположном направлении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на этой территории в 3 спортивных сумках было обнаружено и изъято 42 кг 700 г наркотиков (9 кг героина, 6 кг 700 г метамфетамина, 4 кг 100 г марихуаны, 19 кг 300 гр гашиша, 1 кг 800 г таблеток метадона М-40 и 1 кг 800 г прегабалина).

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ГПС по выявлению и привлечению к уголовной ответственности заказчиков наркотических средств, 5 человек были задержаны в качестве подозреваемых.

Задержаны жители поселка Киджаба Астаринского района Ахмедов Фархад Валиага оглу (1981 г.р.), Теймуров Эльмаддин Разим оглу (1989 г.р.), Фарзизаде Анар Низамали оглу (1984 г.р.), Абдуллаев Нурлан Тофиг оглу (1995 г.р.) и Бабаев Донмаз Хатам оглу (1974 г.р.).

В ходе расследования задержанные признались в совершенном преступлении.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.