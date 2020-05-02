В ряде сфер в Азербайджане введен особый санитарный режим

Кабинет министров вынес постановление о регулировании санитарной ситуации на территории Азербайджана в период особого режима карантина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, постановление подписал премьер министр Али Асадов.

Документ подписан с целью продолжения мер, принятых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Азербайджана.

В период особого режима карантина, объявленного на территории Азербайджана с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, особый санитарный режим введен в нижеприведенных сферах и направлениях:

- деятельность в связи с торговлей продуктами питания;

- деятельность предприятий общественного питания;

- деятельность в сфере туризма и отелей;

- деятельность в сфере общественного транспорта;

- деятельность структур, осуществляющих прием граждан;

- деятельность в сфере торговли и обслуживания, деятельность офисов.

В соответствии с требованиями статьи 3 закона Азербайджана "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" главным государственным санитарным врачом Азербайджана будут утверждены нижеприведенные методические указания:

- "Методические указания по профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 в предприятиях, занятых торговлей продуктов питания (пункты оптовой и розничной продажи, рынки, ярмарки)";

- "Методические указания по профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 в предприятиях общественного питания";

- "Методические указания по профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 в секторе туризма и отелей";

- "Методические указания по профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 в общественном транспорте";

- "Методические указания по профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 в структурах, осуществляющих прием граждан";

- "Методические указания по профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 в различных сферах торговли и обслуживания, офисах".