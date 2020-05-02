Как можно будет посетить парикмахерские и салоны красоты?

По решению Оперативного штаба при Кабинете министров с 4 мая в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе возобновляется работа парикмахерских и салонов красоты. Тем не менее, ограничения на выход из дома все еще в силе и для этого нужно воспользоваться системой "SMS-разрешения".

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, заведующий отделом по связям с общественностью Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Эльнур Нифталиев сообщил, что граждане для посещения частных торговых объектов, парикмахерских, салонов красоты должны воспользоваться индексом номер 2.

Согласно действующим на данный момент правилам, гражданам предоставляется 3 часа для того, чтобы воспользоваться этими услугами.

Цифра 1 - для того, чтобы покинуть место проживания в связи с безотлагательной медицинской необходимостью или лечением. В таком случае разрешение дается на 3 часа в пределах района и города, время возвращения устанавливается выданной врачом справкой, которая при необходимости предъявляется сотрудникам полиции.



Цифра 2 - для того, чтобы покинуть место проживания в связи с покупкой продуктов или лекарств, для пользования банковскими и почтовыми услугами (разрешение предоставляется один раз в день на 3 часа).



Цифра 3 - для того, чтобы покинуть место проживания в связи с участием в похоронах близкого родственника.