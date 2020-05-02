Baku Media Center подготовил видеоролик, посвященный полиции Азербайджана

Baku Media Center совместно с киностудией "Азербайджанфильм" имени Дж. Джаббарлы при поддержке министерства культуры подготовил видеоролик, на этот раз посвященный полиции Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Полиция Азербайджана наряду с врачами находится на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией COVİD-19. Они, также ставя свою жизнь под угрозу, защищают здоровье граждан, контролируют соблюдение особого режима карантина для снижения риска инфицирования коронавирусом.

Азербайджанская полиция, помимо достойного выполнения своих обязанностей, также приходит на помощь находящимся в трудном положении людям, протягивает им руку помощи.

В связи с этим Baku Media Center совместно с киностудией "Азербайджанфильм" имени Дж. Джаббарлы очередной видеоролик посвятили именно защитникам правопорядка страны.

Представляем его вашему вниманию: