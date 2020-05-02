Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове третьего мая ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью и утром местами возможны дожди, утром туман, ветер северо-восточный, передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 12-15, днем - 19-24, в Баку ночью - 12-14, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана третьего мая возможны грозы, временами дожди, местами интенсивного характера, выпадет град. Ночью и утром туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью - 9-14, днем - 20-25 градусов тепла, в горах ночью - 2-7, днем - 8-13 градусов тепла.