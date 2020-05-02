Продление особого карантинного режима в Азербайджане и в то же время смягчение ряда ограничений в связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией направлены на благо граждан. Но нарушение дисциплины может привести к печальным последствиям.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend известный кинорежиссер, член Международной академии телевидения и радио, народный артист Васиф Бабаев.

"Коронавирус распространился по всему миру и является самой главной бедой человечества. Каждый день обновляются сводки о тысячах новых случаев заражения и сотнях смертей. Нельзя допустить, чтобы все труды по борьбе с коронавирусом пропали даром.

Сколько сделано в Азербайджане для недопущения массового распространения коронавирусной инфекции, сколько вложено труда врачей, полицейских и других служб, сколько еще предстоит сделать для полной победы. Смягчение режима вовсе не означает, что можно уже расслабиться и забыть о происходящем вокруг. Конечно, у нас стабильная ситуация и слава Богу нет таких проблем и жертв, как во многих других странах, даже самых развитых. Все это произошло благодаря эффективным решениям и превентивным мерам государства. Около двух месяцев мы с супругой соблюдаем режим социальной самоизоляции и призываем других продолжать соблюдать все предписания правительства и ВОЗ, оставаться дома и не выходить из дома без крайней надобности. Только осознавая серьезность текущей ситуации, проявляя дисциплину, внимание, терпение и соблюдая все правила, мы сможем победить этот коронавирус и не допустить вспышки второй волны. Пусть Аллах хранит каждого их нас!", - отметил Васиф Бабаев.