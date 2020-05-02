https://news.day.az/society/1230714.html Когда начнется очередная выплата единовременного пособия в 190 манатов? - Официальный ответ
Когда начнется очередная выплата единовременного пособия в 190 манатов? - Официальный ответ
"На днях завершится процесс выплаты единовременного пособия в 190 манатов 600 тыс. граждан за апрель. После этого начнутся выплаты за май. Этот процесс уже запущен и на имя граждан открываются банковские счета. В первый раз выплата производилась 9 апреля. В мае выплата единовременного пособия начнется 10 мая".
Об этом Day.Az сообщил завотделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.
По его словам, граждане получат пособия в 190 манатов посредством банковских карт, которые будут бесплатно открыты для них.
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