Когда начнется очередная выплата единовременного пособия в 190 манатов?

"На днях завершится процесс выплаты единовременного пособия в 190 манатов 600 тыс. граждан за апрель. После этого начнутся выплаты за май. Этот процесс уже запущен и на имя граждан открываются банковские счета. В первый раз выплата производилась 9 апреля. В мае выплата единовременного пособия начнется 10 мая".

Об этом Day.Az сообщил завотделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

По его словам, граждане получат пособия в 190 манатов посредством банковских карт, которые будут бесплатно открыты для них.