Тем, кто не верит в коронавирус: Репортаж из больницы о тяжелобольных Covid-19 в Азербайджане

Граждане Азербайджана не должны расслабляться из-за смягчения режима карантина.

До настоящего момента в нашей стране зафиксировано 1854 случая заражения коронавирусом, из них выздоровели 1365, умерли 25 человек, продолжается лечение 464 человек. 

Как передает Day.Az, сотрудники AzTv побывали в больнице, где проходят лечение пациенты, заразившиеся коронавирусом.

Day.Az представляет вашему вниманию данные кадры: