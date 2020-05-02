https://news.day.az/society/1230718.html Тем, кто не верит в коронавирус: Репортаж из больницы о тяжелобольных Covid-19 в Азербайджане - ВИДЕО
Тем, кто не верит в коронавирус: Репортаж из больницы о тяжелобольных Covid-19 в Азербайджане - ВИДЕО
Граждане Азербайджана не должны расслабляться из-за смягчения режима карантина.
До настоящего момента в нашей стране зафиксировано 1854 случая заражения коронавирусом, из них выздоровели 1365, умерли 25 человек, продолжается лечение 464 человек.
Как передает Day.Az, сотрудники AzTv побывали в больнице, где проходят лечение пациенты, заразившиеся коронавирусом.
Day.Az представляет вашему вниманию данные кадры:
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