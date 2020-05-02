https://news.day.az/society/1230722.html В Баку автобус насмерть сбил женщину
В Баку автобус насмерть сбил женщину
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, 1 мая около 18:00 на территории поселка Шаган Хазарского района автобус марки Ikarus, управляемый ранее судимым жителем города Баку И.Гулиевым, сбил жительницу Ярдымлинского района Сабиру Багышову. В результате женщина скончалась на месте происшествия.
Ведется расследование.
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