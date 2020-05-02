Джаван Зейналлы: Многие не понимают, насколько опасно все, что происходит в мире

К тому, что сейчас происходит в мире в связи с распространением коронавирусной инфекции, нужно относиться очень серьезно.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend известный джазмен, народный артист Азербайджана Джаван Зейналлы.

"Вопрос распространения коронавируса - тема очень серьезная, но многие, к сожалению, не понимают, насколько опасно все, что происходит в мире. Я очень люблю Азербайджан, людей, которые проживают в нашей прекрасной стране, поэтому хочу обратиться ко всем и призвать обязательно соблюдать правила карантинного режима, находиться дома. Поймите, что это коварный и очень опасный вирус. Сейчас необходимо потерпеть, переждать этот период, после окончания которого наша жизнь вернется в привычное русло.

Государство делает все, чтобы защитить граждан Азербайджана. Благодаря принятым Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой мерам коронавирус не получил широкого распространения в нашей стране. И если каждый из нас, каждый гражданин Азербайджана будет соблюдать карантинный режим, то все будет хорошо", - подчеркнул народный артист.

Джаван Зейналлы отметил, что в период карантинного режима продолжает заниматься привычными делами, только уже в пределах своей квартиры.

"Делаю гимнастику на балконе, исполняю свою любимую музыку - джазовые композиции. Конечно, хочется встретиться с публикой, играть для зрителей, но сейчас нужно подождать, я уверен, что все будет хорошо. Когда исполняю музыкальные произведения, соседи слышат, а потом говорят, что получают удовольствие. Рад, что могу подарить приятные эмоции людям", - сказал известный джазмен.