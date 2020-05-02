В Азербайджане выявлено еще 40 случаев инфицирования коронавирусом, 46 человек вылечились

В Азербайджане выявлено 40 случаев инфицирования коронавирусом, 46 человек вылечились.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране выявлены 1894 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 1411, скончались 25 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 458 лиц, из них состояние 14 оценивается как тяжелое, 23 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведены 152 597 тестов.