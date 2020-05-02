Бакинский филиал Сеченовского университета перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с COVID-19

Охрана здоровья населения в Азербайджанской Республике, обеспечение его медицинской помощью в соответствии с мировыми стандартами являются одними из приоритетов осуществляемой в стране социально-экономической политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Расширение в последние месяцы географии распространения коронавирусной инфекции диктует необходимость усиления соответствующих превентивных и профилактических мер с целью предотвращения случаев заражения этой болезнью и в нашей стране.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране и обеспечения финансовой поддержки мер, осуществляемых в области борьбы с ней, Указом Президента Ильхама Алиева "О мерах по охране здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Азербайджанской Республике" от 19 марта 2020 года, создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Средства фонда направлены на формирование медицинских учреждений особого режима, вознаграждение работников, занятых в медицинской сфере, и оказание им материальной помощи, усовершенствование инфраструктуры медицинских учреждений и усиление их материально-технической базы, финансирование исследовательских работ в медицинской сфере, пропагандистскую и просветительскую работу.

Общественность страны проявляет активную поддержку мероприятиям по борьбе с коронавирусом, перечисляет добровольные пожертвования в фонд, созданный с этой целью. Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Бакинском филиале Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Минздрава России (Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, Сеченовский университет), поддерживая меры, осуществляемые государством в направлении пресечения негативного влияния коронавируса на граждан и экономику страны, работники Бакинского филиала российского вуза с целью оказания финансовой поддержки в борьбе с коронавирусной инфекцией, пожертвовали часть своих заработных плат в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, передает Day.Az.

Отметим, что объем средств, перечисляемых в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, постоянно растет. Физические и юридические лица, различные компании, учебные заведения, действующие в Азербайджане, присоединяясь к гуманной инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, пожертвовавших свои годовые зарплаты в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, осуществляют добровольные переводы в фонд.