Вот как будут работать парикмахерские и салоны красоты в Азербайджане
В Азербайджане определены правила работы парикмахерских и салонов красоты, работа которых в период пандемии.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в методических пособиях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в различных торговых сферах и сферах услуг, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Азербайджанской Республики.
В правилах отмечается:
• Применение системы онлайн-очереди на прием;
• Мытье рук: руки необходимо мыть до и после рабочего процесса;
• Рабочий фартук: парикмахеры и лица, работающие с ними, должны носить соответствующую форму;
• Накидка клиента: для каждого клиента должна использоваться отдельная накидка;
• Сотрудники и клиенты обязаны быть в медицинских масках;
• Во время оказания услуг по косметологии обязательно использовать специальный шлем, медицинскую маску и перчатки;
• Использование полотенец: для каждого клиента должны использоваться отдельные полотенца;
• Ножницы, бритвы, головки бритвенных машин и другие используемые инструменты должны быть обязательно продезинфицированы;
• Бритвы и режущие инструменты, иглы для эпиляции должны быть выброшены в коробку медицинских отходов и уничтожены как медицинские отходы;
• Ножницы и бритвенные головки должны очищаться спиртом после мытья.
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