Вот как будут работать парикмахерские и салоны красоты в Азербайджане

В Азербайджане определены правила работы парикмахерских и салонов красоты, работа которых в период пандемии.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в методических пособиях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в различных торговых сферах и сферах услуг, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Азербайджанской Республики.

В правилах отмечается:

• Применение системы онлайн-очереди на прием;

• Мытье рук: руки необходимо мыть до и после рабочего процесса;

• Рабочий фартук: парикмахеры и лица, работающие с ними, должны носить соответствующую форму;

• Накидка клиента: для каждого клиента должна использоваться отдельная накидка;

• Сотрудники и клиенты обязаны быть в медицинских масках;

• Во время оказания услуг по косметологии обязательно использовать специальный шлем, медицинскую маску и перчатки;

• Использование полотенец: для каждого клиента должны использоваться отдельные полотенца;

• Ножницы, бритвы, головки бритвенных машин и другие используемые инструменты должны быть обязательно продезинфицированы;

• Бритвы и режущие инструменты, иглы для эпиляции должны быть выброшены в коробку медицинских отходов и уничтожены как медицинские отходы;

• Ножницы и бритвенные головки должны очищаться спиртом после мытья.