https://news.day.az/society/1230777.html В Азербайджане в единовременной выплате отказано 41 тыс. граждан, находящихся за рубежом
В Азербайджане в единовременной выплате отказано 41 тыс. граждан, находящихся за рубежом
Было выявлено, что в Азербайджане 41 тыс. человек в момент обращения для получения единовременной выплаты (190 манатов) находились за рубежом (на основе информации, полученной из базы данных соответствующих учреждений).
Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, этим гражданам было отказано в предоставлении пособия, и отправлено соответствующее СМС-сообщение.
Отметим, что все заявки на получение единовременной выплаты рассматриваются на основе информации, полученной из 25 электронных информационных систем различных государственных структур, и по результатам принимается объективное решение.
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