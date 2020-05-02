В Азербайджане в единовременной выплате отказано 41 тыс. граждан, находящихся за рубежом

Было выявлено, что в Азербайджане 41 тыс. человек в момент обращения для получения единовременной выплаты (190 манатов) находились за рубежом (на основе информации, полученной из базы данных соответствующих учреждений).

Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, этим гражданам было отказано в предоставлении пособия, и отправлено соответствующее СМС-сообщение.

Отметим, что все заявки на получение единовременной выплаты рассматриваются на основе информации, полученной из 25 электронных информационных систем различных государственных структур, и по результатам принимается объективное решение.