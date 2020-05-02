https://news.day.az/society/1230793.html В период пандемии пассажиров метро обяжут носить медицинские маски - Новые правила
В период пандемии пассажиров метро обяжут носить медицинские маски - Новые правила
Пассажиров метрополитена обяжут носить медицинские маски.
Как сообщает Day.Az, об этом указано в методических пособиях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в общественном транспорте, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Азербайджанской Республики.
Отмечается, что при входе на станции метро, перед платежными терминалами, на платформе и в пути гражданам необходимо быть в медицинских масках.
Для сохранения социального расстояния в местах ожидания транспортных средств на платформах должны быть нанесены соответствующие разметки.
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