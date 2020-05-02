Для похода в парикмахерскую нужно будет брать СМС-разрешение

Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров с 4 мая в Азербайджане возобновляется деятельность частных торговых объектов, парикмахерских, салонов красоты.

Как сказал глава пресс-службы Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Эльнур Нифталиев, при этом система СМС-разрешений 8103 остается в силе в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе до 31 мая, передает Day.Az.

"С 4 мая возобновляется деятельность частных торговых объектов, парикмахерских, салонов красоты. В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе граждане, желающие воспользоваться услугами в этих сферах, должны пользоваться системой СМС-разрешений, для этого в сообщении необходимо указать код "2"", - сообщил Нифталиев.