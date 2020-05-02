Скончалась поэтесса Фаргана Мехдиева

Скончалась поэтесса Фаргана Мехдиева. 

Об этом  АПА сообщил руководитель пресс-службы Союза писателей Азербайджана Хаял Рза, передает Day.Az.

Он отметил, что Ф.Мехдиева скончалась после продолжительной болезни. 

Отметим, поэтесса была членом Союза писателей, руководила отделом поэзии в журнале "Улдуз".