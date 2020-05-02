https://news.day.az/society/1230840.html Скончалась поэтесса Фаргана Мехдиева
Скончалась поэтесса Фаргана Мехдиева
Скончалась поэтесса Фаргана Мехдиева.
Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы Союза писателей Азербайджана Хаял Рза, передает Day.Az.
Он отметил, что Ф.Мехдиева скончалась после продолжительной болезни.
Отметим, поэтесса была членом Союза писателей, руководила отделом поэзии в журнале "Улдуз".
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