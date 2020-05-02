В Шахдагском национальном парке родился еще один зубренок

У еще одного зубра, привезенного в Азербайджан в рамках проекта реинтродукция зубров, реализуемого Общественным объединением IDEA совместно с министерством экологии и природных ресурсов и Азербайджанским представительством Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF), родился зубренок.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила заместитель начальника Службы по защите биоразнообразия при министерстве Арзу Самедова.

По ее словам, таким образом число детенышей зубров достигло двух.

"Детеныш полностью здоров. Адаптировавшись к местным условиям, он уже присоединился к стаду. По соглашению, подписанному между Шахдагским национальным парком и Общественным объединением IDEA, с целью восстановления численности исчезающих зубров, их реинтродукции в природу страны и реабилитации на территорию Исмаилинского отделения Шахдагского национального парка в мае 2019 года из Франции и Бельгии были завезены 12 голов зубров. Отрадно отметить, что их количество уже достигло 14", - подчеркнула Самедова.