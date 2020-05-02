Молитва 9-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

3 мая - девятый день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак состоится в Баку в 3:57, а ифтар в 19:53.

Предлагаем вашему вниманию молитву девятого дня месяца:

"Allahumməc-əl li fihi nəsibən min rəhmətikəl-vasiə. Vəhdini fihi libərahinikəs-satiə. Və xuz binasiyəti ila mərzatikəl-camiə. Biməhəbbətikə ya əmələl-müştaqin".

Перевод:

Во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного. О Аллах! Сделай меня в этот месяц пользующимся Твоей всеобъемлющей милостью. Веди меня по истинному пути посредством Твоих ясных доводов и направь меня к тому, что вызовет Твое безбрежное довольство. Во имя Твоей любви, о надежда влюбленных и устремленных!

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.