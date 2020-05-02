В Гёйчае столкнулись два автомобиля, есть погибший и раненые

В Гёйчайском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории села Чейирли столкнулись ВАЗ-21011 и Daewoo 4 человека были госпитализированы в Гейчаскую районную больницу.

Один из них, водитель ВАЗ 21011, житель села Кюрдамиш Бабаев Алекбер Тапдыг оглу 1952 г.р. скончался в больнице, состояние пассажиров - жителей указанного села Аллахвердиева Агшина Фирудин оглу 1981 г.р., Гасымова Эльтона Гасым оглу 1999 г.р. и Зейналова Рамиза Эльчин оглу 1999 г.р. остается тяжелым.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.