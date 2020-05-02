В Баку увеличено число экспресс-автобусов

В связи с возобновлением деятельности некоторых сфер и услуг 4 мая, Бакинское транспортное агентство (БТА) приняло дополнительные меры по предотвращению ситуаций скопления пассажиров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, с понедельника ожидается увеличение числа пользователей общественным транспортом:

"В целом, я хотел бы сказать, что БТА имеет заранее подготовленные планы действий по организации пассажирских перевозок во всех возможных случаях. Выполнение этих планов, основанное на точных расчетах, показало нам, что наши предположения о количестве пассажиров на всех этапах верны. Количество ежедневных пассажиров составляет более 800 000. Реализация заранее составленных планов позволяет нам правильно управлять растущей динамикой. По понедельникам принимаются превентивные меры для удовлетворения растущего спроса на пассажиров", - сказал он.

М.Агаев отметил, что увеличено количество автобусов на экспресс-линиях.

"Прежде всего на дополнительных экспресс-линиях будут задействованы 6 18-метровые автобусы. Кроме того, в утренние и вечерние часы пик будут запущены резервные автобусы. Бакинское транспортное агентство также предупредило перевозчиков максимально увеличить количество автобусов на регулярных маршрутах и ​​уделить особое внимание контролю интервала между ними. Сотрудники БТА будут выполнять функции мобильных бригад для контроля над выполнениями задач. Я хотел бы сказать, что в сложившейся ситуации процесс пассажирских перевозок является жизненно важным. В связи с этим мы мобилизовали все наши усилия и силы для надлежащего выполнения нашей миссии. Который раз доказано, что городской транспорт находится в состоянии кризиса. Уже месяц пассажирские перевозки города осуществляются автобусами. Это огромная ответственность. Внимание и забота главы государства, наша ответственность перед Родиной и людьми позволяют нам выполнять свою работу", - отметил пресс-секретарь БТА.